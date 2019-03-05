Güriş, Ukrayna'ya Res Yatırımı Yaptı

GÜRİŞ Holding, Kosova'nın İlk Rüzgar Enerji Santralinin ardından ikinci yurt dışı yatırımını Ukrayna'nın Odesa/Ovidiopol bölgesinde gerçekleştirdi.
Türkiye'nin önde gelen enerji yatırımcılarından GÜRİŞ Holding, yenilenebilir enerjiye dayalı yurtdışı yatırımlarını devreye almaya devam ediyor. Yurt dışında 4 ay önce faaliyete geçirdiği Kosova'nın İlk Rüzgar Enerji Santrali olan '32.4 MW Kitka' RES'ten sonra yine yüzde 100 GÜRİŞ yatırımı olan Ukrayna'nın Odesa/Ovidiopol bölgesindeki 30 MW gücündeki 'OVID' RES'in yatırımını tamamladı.
GÜRİŞ'in Ukrayna'daki ilk yatırımı olan OVID Rüzgar Enerji Santrali, yılda toplam 118 milyon kWs elektrik üretecek ve 32 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Santralde 9 adet; kule yüksekliği 131.4 m ve kanat çapı 137 m olan GE 3.6 - 137 türbinler üretim yapacak.
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Kosova, Ukrayna, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com