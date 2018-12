Gürkan, Bilsam Yöneticileri ile İstişarede Bulundu

11 Aralık 2018 Salı 17:05



AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan , Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ( BİLSAM ) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.Burada konuşan Başkan Selahattin Gürkan, BİLSAM'ın çalışmalarını yakinen takip ettiğini belirterek, "BİLSAM'ın çalışmalarını yakinen takip ediyorum. Güzel çalışmalara imza atıyorlar. Bizleri ağırlayan BİLSAM yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bizler yerel yönetimler olarak özellikle sivil toplum örgütleri olsun, dernekler, sendikalarımız, kanaat ve yerel önderlerimiz olsun, meslek kuruluşlarımız olsun, bu tür eğitim, kültür ve sanatta topluma bunları sevdirme noktasında gayret eden sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarımız olsun, şehrimizi yönetirken bu değerler uhdesinde yönetmeyi kendimize rehber edinmişizdir. Kaldı ki bizim yerel yönetimler programında olmazsa olmazımız, 5 temel ilkemizden bir tanesi de katılımcı belediyeciliktir. Bunun temeli de şehri şehrin temel dinamikleriyle yönetme olgusudur. BİLSAM, kendi çalışmalarında halkımıza sunduğu hizmetler gerçekten takdire şayan hizmetlerdir. Bu konuda BİLSAM'ın değerli başkanı İbrahim Gezer'in şahsında tüm yöneticilerini de tebrik ediyorum. Sonuçta bunlar şehrimizin değerleridir. Bizim sosyal taraflara bakış açımız, kendi amaçları doğrultusunda yaptığı çalışmalara her konuda destek vermek, yapılan çalışmaları, fikri toplantılarda katkıda bulunmaları bizim için bir artı değer olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizlerde bu değerlerle birlikte şehrimizi yaşanabilir, çağdaş anlamda bir şehre kavuşturmanın yanında, şehirde yaşayanların kendilerini şehrin sakini değil, şehrin sahibi olarak görmelerini, şehirde huzur ve güvenin hakim olduğu, geçmiş hafızasına, kimliğine kavuşmuş şehir oluşturmayı gayret edinmişizdir. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalar bunun en açık göstergesidir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu."Şehrimizde yaşayan herkes bizim hedef kitlemiz içerisindedir" diyen Gürkan, "Onlara hizmetleri adil ve adaletli götürme çabası içerisindeyiz. Güneş gibi olacağız. Gözünü ve gönlünü kapatmayan herkes belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanacaktır. Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım'da bizlerin isimlerini zikrederken, bize hedefiniz şehrin tümüdür demiştir. Yetmez geçmişte yaşayanlardır, o da yetmez gelecekte yaşayanlar olacaktır. Dolayısıyla biz Şehr-ül Emin'lik görevini bu şekilde görüyoruz. Sizlerin de çıktığımız bu kutlu yolda bize destek vereceğinize yürekten inanıyoruz. Sonuçta bizim ortak paydamız Malatya'dır. Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için çalışacağız. İnanıyorum ki Malatya'da yaşayan herkes bu ilkenin etrafında birleşerek fotoğrafın içerisine girecektir" ifadelerini kullandı.Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer ise, BİLSAM'ın faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı içinde kendisini tebrik ederiz. İnşallah şehrimizin önümüzdeki 5 yıllık süresinde yapacağı çalışmalarda ve faaliyetlerde BİLSAM olarak her türlü desteği vereceğimizi şimdiden ifade etmek isteriz. Bildiğiniz gibi BİLSAM akademisyen, eğitimci bir çok arkadaşımızın bir araya gelerek kurmuş olduğu ve ekip çalışmasının hakim olduğu yaklaşık 300 üyesiyle şehrimizin eğitim, araştırma, yayıncılık, kültürel faaliyet, organizasyonlar ve gençlik faaliyetleri konusunda aktif olarak faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Ayrıca şehrimiz ile ilgili yaptığımız bir takım çalışmalar da var. Son on yıldır sempozyumlardan tutun, araştırma raporlarından tutun, birçok alanda yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz vardı. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki bir ay içerisinde de Malatya Tarım Raporu ve Malatya Sanayi Raporlarımızı yayınlayacağız. Malatya hem tarım da, hem de sanayi de potansiyeli olan bir şehir. Yerel yöneticilerimize önemli bir projeksiyon ve yol haritası sunma anlamında da önemli bir öneri paketi oluşturacaktır. Günümüzde ülkelerden daha çok şehirler rekabet hale geldi. Dünyaya yeni bir dijital dalga yayılıyor. Bundan önceki değişimlere evrim derken, buna devrim diyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok hızlı bir değişim yaşanacak. Şehirler bu değişime iyi ayak uydurabilen, bu değişime hazırlıklı karşılayan şehirler bu dalganın üzerinde kalacak. Bunu başaramayan ülkeler, bu dalganın altında kalarak çok daha sıkıntılı günler yaşayacaktır. Bunu başarabilmenin yolu da belediyesiyle, yerel yönetimleriyle, üniversitesiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kuruluşlarıyla bir bütün olarak beraberce bu konuda emek vermenin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - MALATYA