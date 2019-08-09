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Gürkan'dan bayram mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09.08.2019 11:31 Gürkan'dan bayram mesajı
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan mesajında, "Bayramlar, dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ve birlikte yaşama kültürümüzün güçlenmesine katkılar sağlayan ilahi ve özel günlerdir. Bayramlar, hep birlikte huzurunu yaşadığımız, kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli ve özel zamanlardır. Kurban Bayramı inancımızda önemli bir yere sahiptir. Bayram günlerinin milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin en güzel şekilde sergilendiği özel günlerdir. Birlik ve beraberlik şuurunun perçinlendiği müstesna günlerden biri olan bayramlar; Sıla-i rahimlerin yapıldığı, komşuların ziyaret edildiği, yardıma muhtaç, hasta, yaşlı, yetim, öksüz ve kimsesizlerin unutulmadığı ve ziyaret edildiği özel günlerdir. Hac mevsiminin manevi iklimini de yaşadığımız bu mübarek günlerde, hac görevini yerine getiren tüm vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabulünü Rabbimden niyaz ediyorum. Bu duygularla, başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın İslam Alemine, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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