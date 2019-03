Gürkan'dan Gönül Belediyeciliği Açıklaması

Kaynak: İHA

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Gönül belediyeciliği destanını hep birlikte yazacağız" dedi.Gürkan,31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçim kapsamında Nuriye Mahallesi'nde gerçekleştirilen mahalle toplantısına katıldı. Selahattin Gürkan daha sonra Arapgirliler ile bir araya gelerek, ilçeye yapılacak hizmetlerle ilgili istişarede bulundu.Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, ilk olarak AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ile birlikte Nuriye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, mahalle toplantısında yaptığı konuşmada, sadece seçim arifelerinde değil her zaman vatandaşlarla iç içe olduklarını ifade etti.Gürkan, Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında gayret gösterdiklerini kaydederek, "Osman Güder başkanımızla beş yıldan beri birlikte çalışıyoruz. Battalgazi'de bu güzel işler yapılmışsa, Türkiye'de hangi belediye olursa olsun onların 50-100 senesine bölün. Biz bazen yaptığımız çalışmaları tevazuuya naziren ifade etmiyoruz ama hakikaten Battalgazi Belediyesi'nin yaptığı işler, Türkiye'nin hangi belediyesini alırsanız alın onların beş yılıyla bizim beş yılımızı kıyaslamayın, onların 50 yılıyla bizim 5 yılımızı kıyasladığınız zaman bizim 5 yılımız onların 50 yılından daha ağır gelir" ifadelerini kullandı.Çevreyolunun altına birçok hizmetin yapıldığını ifade eden Gürkan, şunları söyledi: "Biz geldikten sonra çevreyolunun alına üniversite yapıldı. Türkiye'nin en güzel Devlet Su İşleri binasını çevreyolunun altına yaptık. Kaymakamlığı, spor salonunu onlarca okulu, engelsiz yaşam merkezini, Galip Demirel Çınar Parkı'nı, trafik parkını çevreyolunun altına yaptık. Bazen bizim politikacılarımız çıkıp televizyonda 'doğalgaz çevreyolunun altına niye verilmedi?' diyor. Malatya'ya doğalgaz gelmeden çevreyolunun altına geldi. 2006'da Battalgazi'de (Eskimalatya) doğalgaz vardı. Bazen insanlarımızın zihnini çalmaya çalışan insanlara da gelin bunları biz zihninizde değerlendirin, dediklerimde doğru bir şey yoksa 'o zaman ne diyor?' dersiniz. 50-100 yıl öncenin politik ifadeleriyle insanların zihinlerini çelmelerine müsaade etmeyin."Gürkan, güçlü bir destekle göreve gelerek, Malatya'yı geleceğe en iyi şekilde taşımak istediklerini ifade ederek, "31 Mart'ta bir seçim var. Seçimlerde kazanma olgusunun ötesinde bu işe talipkarlığımız vebali sorumluluğumuzdur. Ben üç dönemdir yaptığım belediye başkanlığı sürecinde hiç kimseden de oy istemedim. İlk dönem bu defa oy istiyorum. Bu hadisede bir memlekete meselesi görüyorum. Bir Malatya bir de Türkiye ölçeğinde memleket meselesi olarak görüyorum. Malatya'ya bir ışık, güneş doğmuş. Her görüş ve düşünceden insanlar, Malatya ortak paydasında birleşmişler. Malatya'da bir tablo var ve bu tabloyu bozmak hiç kimsenin hakkı değil. Bu tabloya herkesin destek verme gibi bir görevi var. Biz diyoruz ki bu veballi bir sorumluluktur. Malatya'da böyle güzel bir ortamın olduğunu Türkiye'nin her şehri de biliyor, Ankara'da biliyor. 'Bu nasıl bir şey?' diye soruyorlar ama bunun sorgudan çıkıp, araştırma olayına gelmesi lazım. Araştırma olayına gelmesi içinde sandıklardan çok güçlü çıkmamız lazım. Güçlü çıktığımız zaman Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlayacağız. Malatya'nın mazisi şan şerefle dolu. Malatya, Anadolu'yu anayurt yapan destan şehridir. İnsanlık medeniyetinin başladığı şehir, Anadolu'yu anayurt yapan bu destan şehri, tekrar geçmişteki o ihtişamlı dönemine günümüz versiyonunda ulaştırmamız lazım. Bunun içinde aradaki zaman ve kayıpları telafi etme noktasında sizlerin çok güçlü bir destek vermesi gerekiyor. Bunu sizin için istiyorum" şeklinde konuştu.Malatya'nın 31 Mart'ta bir destan yazacağını dile getiren Gürkan, "Dün atalarımız Danişmend Gazi, medeniyet, Battalgazi destanını yazdı. Hem kahramanlık destanını bu şehrin insanı yazdı hem de medeniyet destanını yazdı. Siyasette gönül belediyeciliği destanını da sizler yazacaksınız ve Türkiye'ye de örnek olacaksınız. Bizim talip olduğumuz görev, nefsimizi tatmin edip, insanlara tahakküm etme duygusu değildir. Onun için biz diyoruz ki, pusulamız amaç için her yolu mubah gören, nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olmayacaktır. Çalışmanın, adil ve adaletli olmanın, gayret etmenin, herkesi bir tutmanın temel esas alındığı azim duygusu içerisinde hareket edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA