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Gürkan'dan Kadın Hakları Günü mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

04.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:04Gürkan'dan Kadın Hakları Günü mesajı
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 5 Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

85 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 5 Aralık 1934'te ilk kez kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini belirten Gürkan, "Düşman istilasında, Vatan savunmasında, Cumhuriyetin kuruluşunda, yaşamın her alanında destek ve fedakarlığı tartışılmayacak kadar önemli olan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verilmesi sadece kadınlarımızın kazanımları olmamış, Cumhuriyetimizin kazanımı olarak tarihe önemli bir not olarak düşülmüştür" ifadelerini kullandı.

Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Avrupa ülkelerinin birçoğundan önce bu hakka kavuşan kadınların bir yandan ülke siyasetinin, bir yandan eğitim ve üretimin, bir yandan da sosyal yaşamın önemli parçalarından biri haline geldiğine dikkat çeken Gürkan, "Etnik, dinsel, cinsiyet ayrımını suç kabul eden Anayasamız, kadına ve insanlığa verdiği önem ile dünyada birçok ülkeye, demokrasi adına rol model olmuştur. Ailenin çekirdeği, geleceğin temel taşı, fedakarlığın sembolü olan kadınlarımız, bugün istediklerini elde edebiliyor, bir kadın olarak yaşamlarını özgür bir şekilde sürdürebiliyorlarsa, bunun nedeni Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 85 yıl önce ateşlenmiş olan fitildir. Bu bilinç ve hassasiyet ile kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85. yılının başta kadınlarımız olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MALATYA

Kadın Hakları Günü, Malatya, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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