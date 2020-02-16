Haberler » Güncel » Gürkan'dan MHP'ye iadeyi ziyaret - Haber

Gürkan'dan MHP'ye iadeyi ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il Başkanlığına atanan Mesut Samanlı'ya iade'yi ziyarette bulundu.

16.02.2020 17:23 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:23Gürkan'dan MHP'ye iadeyi ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il Başkanlığına atanan Mesut Samanlı'ya iade'yi ziyarette bulundu.

Ziyarette kısa bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Cumhur İttifakı süresince iyi bir birliktelik oluştuğunu belirterek, "Atanmamızdan sonra bir takım ziyaretlerde bulunmuştuk. Büyükşehir Belediyemizi'de ziyaret etmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'da bugün iadeyi ziyarette bulundu. Sağ olsun Başkanımız bu ziyaretiyle bizleri mutlu etti. Çalışkan, Malatya'yı seven, abimiz Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Mesut Samanlı'ya yeni görevinde başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Siyasi partilerimiz demokrasimizin en vazgeçilmez unsurlarıdır. Milliyetçi Hareket Partisi de üstlendiği misyon ile vazgeçilmezler arasındadır. Yerli ve milli tavrıyla vatanımızın, devletimizin ve bayrağımızın birlik ve beraberliğine önemli katkılar sağlamıştır. Başkanımızı ve yeni yönetimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Milliyetçi Hareket Partisi, Selahattin Gürkan, Malatya, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 18:02:06