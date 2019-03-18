Gürkan'dan 'Şeffaf Yönetim' Vurgusu

Kaynak: İHA

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Sistem objektif, berrak, şeffaf, denetlenebilir ve herkesi aleni olacak. Yönetim anlayışındaki temel ilkemiz budur. ve yönetim anlayışındaki sistematik hizmet üretme noktasındaki yapıyı da hizmeti seri şekilde üretecek bir hizmet formasyonuna büründüreceğiz" dedi.31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Gürkan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar ile birlikte Malatya Hafriyatçılar ve İş Makinacılar Derneğinin istişare toplantısına katıldı.İstişare toplantısında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise 2014 yılında beş temel ilkeyle Battalgazi Belediyesi'ni yönettiklerini ifade etti.Sosyal, kültürel, yeşil korunması, hizmet ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüttüğünü kaydeden Gürkan, "Katılımcı belediyeciliğin temel ilkesi de sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri olsun şehri, şehrin temel değerleriyle yönetme esasıdır. 2019'daki manifestomuzda ise 'halkla birlikte yönetim' diye bir ifade var. Orada da bizim yerel yönetimler olarak şehrin sivil toplum örgütleri ve halkın yönetime katıldığı bir anlayışla şehrin yönetilmesinin bizlere yasal anlamda parti programı içerisinde bizlere öneriyorlar. Şehir, şehrin değerleriyle yönetilirse anlam kazanır. Şehir erdemli, faziletli, temayüz eden bir şehir olur. Onun için şehrin geçmişiyle olan bağlantısını koparmamamız gerekiyor. Şehri kimliğinden uzaklaştırmamız lazım. Şehrin hafızasını ve belleğini silecek tutum ve davranıştan da kaçınmamız lazım. Onun içindir ki biz belediye başkanı olduktan sonra hemen akabinde Tahtalı Minare Hamamı'nın kamulaştırmasının yapılması oldu. Akabinde 1893 yılında yapılan ve Osmanlı'nın son mimari örneği olan askerlik şubesi için girişimlerde bulunduk ve çalışmalar sonucunda o binayı da kazandırdık. Bunların hepsinin temelinde Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlama gayesi var" şeklinde konuştu.Dürüstlük esası üzerine kurulmuş bir yönetim anlayışlarının olduğunu dile getiren Gürkan, "Şeffaf yönetilebilir, denetlenebilir, herkesi aleni olan bir yönetim anlayışın Malatya büyükşehir ve diğer kurumlarda da bunu ihdas etmek" dedi.Gürkan, Battalgazi Belediyesi olarak yüzyılda yapılamayacak işleri yaptıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Onun için Battalgazi Belediyesi'nde üç bayrak dalgalanır. 'Türkiye standardı, Avrupa standardı, dünya standardı bu belediyede var' anlamına gelen bayraklar dalgalanıyor. Bu bizim siyasi söylemlerimizin ötesinde standart kuruluşları tarafından tescil edilmiş bir sonucun neticesini ifade ediyoruz."'Sistemi doğru kurgular, doğru düzen üzerinde uygularsanız; adil, adaletli ve şeffaf olursanız problem yaşamazsınız' diyen Gürkan, "Bizler buna dikkat ettik. İnşallah yarın büyükşehre geldiğimizde de sistem objektif, berrak, şeffaf, denetlenebilir ve herkesi aleni olacak. Yönetim anlayışındaki temel ilkemiz budur. ve yönetim anlayışındaki sistematik hizmet üretme noktasındaki yapıyı da hizmeti seri şekilde üretecek bir hizmet formasyonuna büründüreceğiz" şeklinde konuştu.Malatya'nın 31 Mart'ta yazacağı destanla Türkiye'ye rol model olacağını ifade eden Gürkan, "Bizim Anadolu coğrafyasında Malatya'nın geçmişi destanlarla doludur. Onun için Malatya'ya 'destanlar şehri' diyoruz. Medeniyet, kahramanlık, ilim ve irfan destanları Malatya'da yazılmış. Dolayısıyla yeni bir destan yazmak Malatyalıların şanındandır. İnşallah 31 Mart'ta Türkiye'de rekor oy alarak bu birlik beraberliğin ve gönül belediyeciliğinin Türkiye'ye örnek olması noktasında el ele vereceğiz, birlik içerisinde olacağız. Malatya'mızda çıkan bu sonuç ve sevgi atmosferi Türkiye'ye de rol model olacak" diyerek, sözlerini tamamladı.MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise "Önümüzde 31 Mart seçimi var. Tabi bu seçim değişik şekilde ifade ediliyor. Bu seçimi basite indirgeyenler oluyor. Soğana, patlıcana, patatese indirgiyorlar. Bunlar doğru değildir. 31 Mart çok önemli" dedi.Fendoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ülkenin beka meselesi açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "Din temelleri olan bir parti, yine topuklu hanımefendinin bulunduğu parti, son zamanlarda 'bende ülkücüyüm' diyerek, meydan meydan gezen sosyal demokrat Kemal Bey ve diğeri de Türkiye'yi bölmeye çalışan, Batı'da 'AK Parti ve Milliyetçi hareket Partisi'ni sandığa gömeceğiz' diyen bir bölücü var. Bu dördünün bindiği kayığı 31 Mart gecesi Allah'ın izniyle yüce Türk milleti ve Malatya batıracaktır" ifadelerini kullandı. - MALATYA