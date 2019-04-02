Gürkan Emreoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR BUCA belediye başkan adayı olan Gürkan Emreoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR BUCA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Gürkan Emreoğlu isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İZMİR BUCA adayı Gürkan Emreoğlu kimdir? Bağımsız İZMİR BUCA adayı Gürkan Emreoğlu yüzde kaç oy aldı?

Gürkan Emreoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR BUCA belediye başkan adayı olarak gösterilen Gürkan Emreoğlu BUCA ilçesinde % 0,14 oranında oy almıştır. BUCA ilçesinde % 0,14 oranında oy olan Gürkan Emreoğlu adlı Bağımsız adayı toplamda 390 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR BUCA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.