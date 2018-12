Gürkan, Multidisipliner Kongresi'ne Katılanlarla Bir Araya Geldi

09 Aralık 2018 Pazar 15:17



AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan , 1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi'ne katılan akademisyen, doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile bir araya geldi.Burada konuşan Gürkan, 1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi'nin önemine dikkat çekerek, "Malatyamızda ilk böyle bir Multidisipliner Kongresinin yapılması hem Malatya açısından, hem Battalgazi açısından, hem de bilim dünyası ve akademisyenler açısından önemli bir kazanım olduğuna inanıyorum. Hakikaten bilim dünyasının hızlı gelişmesi süreci içerisinde artık disiplinlerin yanında alt disiplinler oluştu. Bizim tabi buradaki temel mantık her disiplini kendi disiplini içerisinde, alt başlıklarıyla birlikte detaylı bir analiz ve sentez süreci yaşamasıdır. Burada değişik üniversitelerden, ülkemizin değişik vilayetlerinden gelip, şehrimizi tanıma anlamında, bilgi ve düşüncelerinizi, bilgi birikiminizi paylaşma noktasında güzel bir ortam olmuş. Bu ortamın ben inanıyorum ki insanımıza, sizlere ve bilim dünyasına faydalı çalışma zemini olacak kanaatindeyim. En azından birbirimizi tanımamız, birbirimizi görmemiz ve bilgilerimizi paylaşmamız başlı başına artı bir değerdir. Diğer taraftan geldiğiniz şehrin kültürel mirasını tanımak, gezilecek, görülecek yerleri görmek ve o şehir hakkında tarihi anlamda bilgi sahibi olmak önemli bir hadisedir. Bizde bu şehrin şehrül-emini olarak Malatya'yı tarif ederken 'Anadolu'yu anayurt yapan medeniyetler merkezi destan şehri' diye tarif ediyoruz. Bu tarif kendimize ait bir tariftir. Tarihin derinliklerinden süzülen ve bütün bilgileri toparlayıp bu şekilde özet cümle halinde, veciz olarak ifade edilen bir sözcüktür. Yani medeniyetler merkezi diyoruz. Hakikaten dünya medeniyetlerin başladığı yer Malatya'dır. Urfa 'da Göbeklitepe olgusunun ortaya ve açığı çıkmasından sonra Urfa'nın girişinde tarihin sıfır noktası ifadesi yazar. Eğer Malatya'ya inşallah 31 Mart'tan sonra bizde Malatya'nın girişine medeniyetin başladığı yer diye yazacağız. Burası da hakikaten dünya medeniyetinin başladığı yerdir. İlk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk gümrükleme işleminin, taş devrinden demir devrine dönüşümün, demirin silah olarak kullanma olgusu ve saray devlet olgusunun, ilk yerleşik hayat burasıdır" diyerek, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe'nin asıl listeye alınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi Prof Dr. Mustafa Talas ise, Başkan Gürkan'ın 1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi'ne vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, "Ben bir Malatyalı, kadim bir Battalgazili olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Artık şehrimizin emin olduğunu, olacağını, habercisi Rabbimize şükrediyoruz. Başkanımızın yaptıklarını hepimiz daha yüzde onluk kısmını gördük. Bizler bilim camiası adına, yapmış olduğumuz organizasyonlarla memleketimize hizmet eden bir kuruluş ve kuruluşun mensubu olarak herkes adına sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Ben yazılarımda da söylediğim gibi 'her zaman ezber bozan olmayalım, bazen de ezber yapan olalım'. Geleneği olmayanın geleceği olmaz. Başkanımız bu şehre bir gelenek aşılayan, bir örnek olması sebebiyle zaten geldiği, geleceği yerlere geliyor. Biz bilim insanları da gelenek oluşturmadığımız zaman devamlılık arz edemeyiz. Devamlılık arz edebilmemiz için, her acıdan, hem manevi acıdan, hem maddi acıdan önemli gelenekleri oluşturacağız ki, ülkemiz kalkınma hamlesine girsin. Herkes az önce başkanımızın dediği gibi bulunduğu yerde güzelliklere omuz verdi mi, caba sergiledi mi başaramayacağımız hiçbir şey yoktur" diye konuştu. - MALATYA