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Gürkan pazarı ziyaret edip maske dağıttı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarını kontrol ederek, esnafa ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

10.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:40
Gürkan pazarı ziyaret edip maske dağıttı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarını kontrol ederek, esnafa ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı. Zabıta ekipleri ayrıca, maskesiz seyir halinde olan sürücülere de maske dağıttı.

İpek caddesi üzerinde Cuma günleri kurulan pazar yerini ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, pazarda incelemelerde bulundu.

Sosyal mesafeyi koruyarak pazar yerini gezen Gürkan, esnaflardan sağlık, hijyen ve sosyal mesafeyi koruma noktasında dikkatli olmalarını istedi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerlerine girişlerde vatandaşların ateş ölçümlerini de gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ayrıca Pazar giriş ve çıkışlarına atık maske kutuları bırakarak kullanılan maskelerin atık kutusuna atılması yönünde yönlendirmelerde bulundu.

Korona virüs salgını sonrası bütün yetkililerin pazarları ziyaret ettiğini ifade eden Malatya Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, "Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve bizleri ziyaret eden herkese teşekkür ediyorum. Maske ve dezenfekte konusunda her türlü yardımı yapıyorlar. Esnafım ve Malatya halkı adına çok teşekkür ediyorum. Pazarcılar Odası olarak, Malatya'mızda yaşayan ihtiyaç sahiplerine sebze, meyve yardım kampanyası başlattık. İhtiyacı olan vatandaşlarımız odamıza müracaat ederse, hiçbir ücret talep etmeden, günü birlik sıkıntılarını imkanlarımız çerçevesinde karşılayacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Zabıta, Güncel
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