Gürkan Şef program için imaj değiştirdi

Cumartesi günü ilk kez yayınlanan program sosyal medyada çok konuşuldu. Yeni sezonda Beyaz TV ailesine katılan ünlü şef, her Cumartesi saat 14:00'da ekranlarda olacak.Ünlü Şef, yine birbirinden nefis tarifler verecek. Sezon süresince ünlü isimleri de programına konuk alacak olan Gürkan şef, konuklarıyla birlikte programa özel tarifleri birlikte yapacak

YENI İMAJI IÇIN CEM TALU'NUN OBJEKTIFLERINE POZ VERDI

Yeni sezona boma gibi giren Gürkan Şef, program için yeni imaj yaptı. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Cem Talu'nun objektifine yeni imajıyla poz verdi. Uzun bir hazırlık dönemi sonrasında çekimler tamamlandı.Yaptığımız iş kadar sunumda çok önemli diyen Gürkan Şef çekimler için hiçbir masraftan kaçınmadı.Gürkan Şef ve Mr. Asado markası Türkiye'de ve tüm dünya da büyümeye devam ediyor..