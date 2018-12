Gürkan ve Çalık'tan E.yeni Malatyaspor'a Moral Ziyareti

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:51



31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık , E. Yeni Malatyaspor 'u ziyaret ederek, lig mücadelesinde başarılar dilediler.Ziyarette E. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu ile Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcularla bir araya gelen Gürkan ve Çalık, E. Yeni Malatyaspor'un başarı hikayesi yazdığını belirterek, bunun devam etmesi için gereken tüm desteklerin verileceğini ifade etti.Çalık, "Özellikle Malatyalı hemşehrilerimizden şunu istiyorum, süper ligdeki Malatyaspor'umuza yakışır bir stadyum kazandırdık, Yeni Malatyaspor'un oyununa yakışır bir stadımız var. Takımımızın orada yalnız bırakılmaması gerekiyor. Şimdiye kadar en büyük desteği taraftarımız verdi, bunun için teşekkür ediyorum. Hep birlikte Yeni Malatyaspor'un başarısını yazmaktan çok büyük onur duyuyorum. İnşallah hedefimiz ligin en iyi takımlarından birisi olalım ve ligi de İnşallah ilk 3 takım içerisinde olarak başaralım. Bu güzel kadro, diğer 3-4 büyüklerin bütçelerine göre çok dar bir bütçe ile kuruldu. Erol Bulut hocamızın göreve gelişi ile birlikte futbolcularımızla birlikte çok güzel bir ahenk kattı. Herkesin eline sağlık. Bu hikayenin yazılmasında emeği olan başta Büyükşehir Belediyesi eski başkanımız ve milletvekilimiz Ahmet Çakır 'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat 'a, Battalgazi Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Selahattin Gürkan'a, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar 'a ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Buraya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile birlikte gelmemizin en önemli sebebi, bütün milletvekili ve ekibimizle birlikte Yeni Malatyaspor'un arkasında durmaya devam edeceğiz." dedi.Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, E.Yeni Malatyaspor'un zoru başararak bu sezon başarılara imza atacağına inandığını belirterek, "Zoru başarmak ideal işidir. Evkur Yeni Malatyaspor'un kadrosunda ve teknik heyetinde o kararlılığı ve o ideali görüyorum. Ben hayatımda hiç bir zaman iki numaraya oynamayı istemem, her zaman en iyisi olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.Gürkan, Evkur Yeni Malatyaspor'un bu şehrin takımı olarak gereken tüm destek ve katkıyı her zaman vereceğini ifade etti.Altyapıya 100 dönümlük alanÇalık, sohbet esnasında Yeni Malatyaspor'a alt yapısının güçlenmesi için 100 dönümlük bir alana futbol tesisi yapılması ile ilgili projeye her zaman destek vereceklerini ve gereken tüm girişimlerde bulunacaklarını da ifade ederek, bu konuda Malatya'nın bölgenin futbol alt yapısı merkezi olması için projeyi desteklediklerini kaydetti.E. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Çalık ve Gürkan'a ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ederek, "Yeni stadın yanında 100 dönümlük bir yer olursa çok güzel bir tesisi Malatya'ya kazandırmış olacağız. Bu tesis hem Malatya'ya, hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine hizmet vermiş olacak. Bugüne kadar hep birlikte çok güzel başarılar elde ettik. Bana göre; bu tesis şampiyonluktan daha da önemli. Bana 'Şampiyonluk mu, yoksa alt yapımı' diye sorsanız, ben alt yapıyı tercih ederim. Çünkü bu tesis hem Malatya futboluna, hem bölge futboluna ve hem de Türk futboluna katkı sunmuş olacak" diye konuştu.Gürkan hem şampiyonluğu, hem de alt yapının güçlenmesini istediklerini, Bunun için gereken tüm desteği vereceklerinin altını çizdi.E.Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise ziyaret ve verilen destekler için teşekkür etti. - MALATYA