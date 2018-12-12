Gürkan Zengin Deneyimlerini Genç Gazetecilerle Paylaştı

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:01



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:01

Gazeteci Gürkan Zengin, Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince, Genç Yetenek Geliştirme Programı'nı (GYGP) tamamlayan ve kurumda çalışanlara verilen "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimi kapsamında gazetecilerle buluştu.AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'yi tamamlayan gençlerle AA Konferans Salonu'nda bir araya gelen Zengin, "Gazeteci Gözüyle Türk Dış Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı.Zengin, 30 yıllık gazetecilik yaşamı boyunca, çeşitli basın kuruluşlarında çalıştığını belirterek dış politikanın ilgi alanı olduğunu ve gazeteci olarak dış politika alanındaki gözlemlerini yazdığını anlattı.Türkiye'nin son 16 yıllık dönemini "2002'den sonra yapılan iş soğuk savaş sonrası döneme Türk dış politikasının adaptasyonudur." şeklinde özetleyen Zengin, Türkiye ve Orta Doğu hattında yaşanan gelişmelere değindi.Zengin, Birinci Körfez Harekatı, ABD'nin Irak'ı işgali ve Arap Baharı'yla "Kürt jeopolitiğinin" hareketlendiğini belirterek, bu hareketlenmelerin Türkiye'yi etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi."Arap Baharı bizim için büyük bir fırsattı ama baharın sonunu getiremedik, gücümüz yetmedi." diyen Zengin, Batı dünyasının Orta Doğu'da demokrasi talebi olmadığının, serbest seçimleri desteklemediğinin altını çizdi.Zengin, Türkiye'nin coğrafyasında önemli ve kilit bir ülke olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin politikası bölgesel istikrar ve barış olmalı." değerlendirmesinde bulundu."Gazeteciler kelimelere hükmetmezse sonuç felaket"Zengin, GYGP'li genç gazetecilere meslek hayatlarında başarılı olmaları için bazı tavsiyelerde bulundu.Anadil hakimiyetinin gazetecilik mesleği için olmazsa olmaz olduğuna vurgu yapan Zengin, "Biz gazeteciler olarak kelimelere hükmetmezsek sonuç felaket." diye konuştu.Gazetecilere dünya standartlarında işler yapmalarını öğütleyen Zengin, dünya gündeminden haberdar olmaları gerektiğinin altını çizdi.Öte yandan Zengin, gazetecilerin Türkiye'nin son 150 yılını çok iyi bilmeleri gerektiğine ve Türkiye coğrafyasını da iyi tanımaları konusunda tavsiye verdi.Genç gazetecilere not almaları ve arşivleme alışkanlığı edinmelerini söyleyen Zengin, "Biz gazeteciler hayatımızı dikkatimizden ve merakımızdan kazanırız." dedi.Zengin, dil öğrenmeleri konusunda gazetecileri teşvik etti ve siyasi düşüncelerinin haberlerini etkilememesi konusunda uyardı.Program sonunda AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Zengin'e porselen bir vazo ve AA Yayınlarından çıkan çalışmalardan hediye etti.