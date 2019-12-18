Gürle Mahallesi'nin İçme Suyu Hattı Modernize Ediliyor

Hayata geçirilen çalışma ile mahallede yıllar önce döşenen içme suyu hattı daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha kaliteli içme suyu temini için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesi'nde içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmasına başlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında mahallenin 4 kilometrelik içme suyu hattı modern ve sağlıklı hale getiriliyor. Hat imalatının tamamlandığı cadde ve sokaklarda parsel bağlantıları da ekiplerce hızla gerçekleştiriliyor.

"Bizim için önemli bir ihtiyaçtı"

Gürle Mahalle Muhtarı İsmail Garip, mahallelerinde yürütülen çalışmanın önemine değinerek, "Altyapımız gerçekten berbat bir haldeydi. Bu çalışma mahallemiz için önemli bir ihtiyaçtı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi.