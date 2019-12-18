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Gürle Mahallesi'nin İçme Suyu Hattı Modernize Ediliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesi'nde 4 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmasına başladı.

18.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:27Gürle Mahallesi'nin İçme Suyu Hattı Modernize Ediliyor

Hayata geçirilen çalışma ile mahallede yıllar önce döşenen içme suyu hattı daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha kaliteli içme suyu temini için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçesine bağlı Gürle Mahallesi'nde içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmasına başlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında mahallenin 4 kilometrelik içme suyu hattı modern ve sağlıklı hale getiriliyor. Hat imalatının tamamlandığı cadde ve sokaklarda parsel bağlantıları da ekiplerce hızla gerçekleştiriliyor.

"Bizim için önemli bir ihtiyaçtı"

Gürle Mahalle Muhtarı İsmail Garip, mahallelerinde yürütülen çalışmanın önemine değinerek, "Altyapımız gerçekten berbat bir haldeydi. Bu çalışma mahallemiz için önemli bir ihtiyaçtı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yunusemre, Güncel

Kaynak: Bültenler

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