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Gürlevik ana isale hattında onarım çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine gelen su kaynaklarında meydana gelen arızalara anında müdahale ediyor.

03.10.2019 14:59Gürlevik ana isale hattında onarım çalışması yapıldı
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine gelen su kaynaklarında meydana gelen arızalara anında müdahale ediyor.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM)'ne bağlı ekipler, şehir merkezine gelen ana isale hatlarındaki arızalara anında müdahale ederek sorunu kısa sürede çözüyor.

Adıyaman şehir merkezine gelen su kaynaklarından olan Gürlevik Ana İsale Hattında meydana gelen deformasyondan dolayı arızaya anında müdahale eden ekipler, onarım işini kısa süre içerisinde tamamlayarak deforme olan kısmı değiştirdi ve şehir merkezine suyun ulaşmasını yeniden sağladı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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