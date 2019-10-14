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Gürlevik ana isale hattında onarım çalışması devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine gelen su kaynaklarından olan gürlevik ana isale hattındaki onarım çalışmalarına devam ediyor.

14.10.2019 15:01Gürlevik ana isale hattında onarım çalışması devam ediyor
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine gelen su kaynaklarından olan gürlevik ana isale hattındaki onarım çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM)'ne bağlı ekipler, şehir merkezine gelen ana isale hatlarındaki arızalara anında müdahale ediyor. Önceki gün, şehir merkezine gelen su kaynaklarından olan gürlevik ana isale hattında meydana gelen deformasyondan dolayı arızaya müdahale eden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Onarım çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, şehre daha temiz ve sağlıklı su gelmesi için ekiplerin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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