'Gürleyik Avatarı' yine suya atladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:34



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:34

'Gürleyik Avatarı' yine suya atladıDoğa için buz gibi suya girdi'Avatar'dan esinlendi kendini suya bıraktıGürleyik Avatarları'ndan farkındalık oluşturmak için ilginç yöntemGürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Gürsoy: "Kışın ben giriyorum, yazın da siz girin""Gürleyik olarak Türkiye'de örnek olmak istiyoruz"ESKİŞEHİR - Doğal ortamları korumak için farkındalık oluşturmaya çalışan ve kendisine 'Gürleyik Avatarı' adını veren Halit Gürsoy, hava koşullarına aldırmadan suya atladı. Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Gürsoy, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Gürleyik Mahallesinde bulunan doğal güzelliklere dikkat çekmek ve korunmasını sağlamak için farklı bir yola başvurdu. Amerikalı Yönetmen James Cameron'ın gişe rekorları kıran 'Avatar' filmindeki işgale direnişi kendisine örnek alan ve ilk olarak kendisine maske yapan Gürsoy, ardından vatandaşlara seslenerek suya atladı. Havanın soğuk ve yağışlı olmasına aldırmadan 'Kışın ben giriyorum, yazın siz girebilin' diyerek kendisini buz gibi suya bırakan Gürsoy, Gürleyik Çayı üzerinde yapılan kamp, piknik ve yürüyüş gibi aktiviteler sonucu zarar gören doğal ortam için ilgililere seslendi."Gürleyik olarak Türkiye'de örnek olmak istiyoruz"Gürleyik'de bulunan doğal ortamın korunması için bu yörede kamp yapılmasını istemediklerini ifade eden Başkan Gürsoy, "Gürleyik Çayı mavi akacak. Mavi akması için biz valiliğimize ve Çevre Şehir İl Müdürlüğü'ne önce mangal sırasıyla, bu çay yatağında piknik, yürüyüş ve bugünlerde de bu çay yatağında kamp çadırlarının kurulmaması için dilekçelerimizi verdik. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Koruma Kurulundan toplandı. Kurulda bu kamp çadırlarının yapılmaması için önleyici tedbirler alındı. Biz bu su başından aşağı mahallenin alt sınırına kadar bu çay yatağında piknik, mangal, trekking (yürüyüş) ve bu yörede kamp çadırının kurulmasını istemiyoruz. Biz yasal yönden bu tedbirlerimizi aldık. Biz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'müze ve Valiliğimize teşekkür ediyoruz. Fakat Büyükşehir Belediye'mize ve aynı zamanda Mihalıççık Belediyesi'ne internet sitelerinden bu konuda Gürleyiklilerin ve bizim derneğimizin bu duyarlılığını bildirmelerini, yaymalarını ve gündemden düşürmemelerini istiyoruz. Bunun için biz Gürleyik olarak Türkiye'de örnek olmak istiyoruz" şeklinde konuştu."Kışın ben giriyorum, yazın da siz girin"Gürleyik'in öneminden bahseden ve özel bir yapısı olduğu için korunması gerektiğini aktaran Başkan Gürsoy, "2008'de buraya hidroelektrik santrali yapılacaktı. Biz Gürleyikliler olarak hidroelektrik santraline karşı değiliz, fakat Gürleyik'in özel bir yapısı var. Bin 332 bitkiden 32'si ve aynı zamanda 532 kuş türünden 235'i özel çıktı. Gürleyik aynı zamanda Türkiye'de temiz su olarak sekizinci. Bunun korunması gerekiyor. Biz mücadelemizi yaptık hukuki yönden. Doğal sit tespit ettirdik, bitkilerini tespit ettirdik, aynı zamanda arkeolojik sit, tarihi olarak. Biz Gürleyikliler olarak veya Gürleyik Derneği olarak tarihsel, kültürel ve doğal mirasımızı koruyarak Türkiye'de örnek olmak istiyoruz. Burada suya girebilirsiniz, serinleyebilirsiniz ama mangalın, semaverin, pikniğin başka bir alanda yapılmasını istiyoruz. Ayrıca ben Mihalıççık Belediye'mizden de şunu istiyorum, buraya tuvalet yapıldı fakat tuvaletin logarı küçük olduğu için çabuk dolup taşıyor. Bu taşma Gürleyik Çayı'nı kirletiyor. Bunun başka, logarın geniş olduğu bir alanda tuvaletin yapılmasını istiyoruz. Bunu da yapacaklarına inanıyorum. Biz doğamızı çok sevdiğimiz için yağmur yağıyor, mesela soğuk var ama biz öyleyken bu aşkla, aşkta çileye katlanılır. Seviyorsanız doğayı, suya gireceksiniz. Sevgili doğaseverler, kışın ben giriyorum; yazın siz gireceksiniz" dedi.