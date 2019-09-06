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Gürleyik'deki kirliliğe ilginç protesto

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan Gürleyik Şelalesinin kirliliğine dikkat çekme isteyen Gürleyik ve Doğal Tarihi Varlıkları Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, ilginç bir protesto ile duruma tepki gösterdi.

06.09.2019 15:58 Gürleyik'deki kirliliğe ilginç protesto
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan Gürleyik Şelalesinin kirliliğine dikkat çekme isteyen Gürleyik ve Doğal Tarihi Varlıkları Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, ilginç bir protesto ile duruma tepki gösterdi.

Mihalıççık ilçesinde bulunan Gürleyik Şelalesi çevresinde yaşanan kirliliği dikkat çekmek isteyen Gürleyik ve Doğal Tarihi Varlıkları Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, Odunpazarı Meydanında basın açıklaması yaptı. Dernek üyelerinin katıldığı açıklamada Gürsoy, yüzünü kil ile kaplarken, kafasına taktığı ağaçlarla basın açıklamasını yaptı. Gürleyik Şelalesinin korunmasının önemine değinen Gürsoy, "Bölgede mangal, piknik yapılmasından dolayı çevrede kirlilik meydana geliyor. Biz doğanın korunmasını istiyoruz. Yetkililer tarafından bölgeye görevlendirilmek üzere, zabıta istiyoruz. Şelalede yapılan traking ise suda bulunan canlılara zarar veriyor. Bunun için bir an önce çözüm bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Mihalıççık, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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