Gürleyik Kışı Renkleriyle Karşıladı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:04



06 Aralık 2018 Perşembe 12:04

Eskişehir'de doğal güzellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Gürleyik Çayı, rengarenk çehresiyle kış mevsimini karşıladı.Mihalıççık ilçesine bağlı Gürleyik Mahallesinde bulunan Gürleyik Çayı ve Şelalesi, bölgenin en önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor. Böyle, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. Son dönemlerde yapılan reklam ve tanıtım faaliyetlerinin ardından Türkiye'nin pek çok yerinden görülmeye gelinen Gürleyik, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Sürekli akan suyu berraklığıyla kendisine hayran bırakırken, bölge de sonbaharın eşsiz renkleri arasında kış mevsimini karşıladı. Gün geçtikçe soğuyan havaya rağmen hala rengarenk yapraklar dallarında dururken, yere düşenler de renkli manzaralar oluşturuyor. Sonbahar mevsiminin sona ermesinin ardından da sarı, yeşil, kahverengi, kızıl gibi eşsiz renklere bürünen yeşil örtü, kartpostallık görüntüler oluşturdu. - ESKİŞEHİR