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Güroymak Belediyesinden öğrencilere kitap desteği

Güroymak Belediyesi, LGS'ye hazırlanan 170 öğrenciye kitap desteğinde bulundu.

20.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:48
Güroymak Belediyesinden öğrencilere kitap desteği
Güroymak Belediyesi, LGS'ye hazırlanan 170 öğrenciye kitap desteğinde bulundu.
Kitaplar, öğretmenler tarafından evlere götürülerek öğrencilere teslim edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, yaptığı açıklamada, belediye tarafından temin edilen kitapların öğrencilere hediye edildiğini söyledi.
Desteğinden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Furkan Sancaktutar'a teşekkür eden Budak, "Öğretmen ve idarecilerimiz kitapları öğrencilerimizin adreslerine teslim etti. Öğrencilerimize sınavlarda başarılar dileriz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güroymak, LGS, Güncel
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