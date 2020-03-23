Güroymak Belediyesine Kaymakam Sancaktutar atandı

BİTLİS'in Güroymak ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir İçişleri Bakanlığı tarafından görevdan alındı. Başkan Vekilliği görevine Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar atandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen terör soruşturması kapsamında Halkların Demokrasi Partisi'nden (HDP) Hikmet Taşdemir, görevden alındı. Yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar kayyum olarak atandı. HDP'li Hikmet Sancaktutar'ın ise göz altına alınmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA