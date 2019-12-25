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Güroymak halkı kaplıca için tesis istiyor

Bitlis'in Güroymak ilçesi halkı, Budaklı köyünde bulunan ve her yıl yüzlerce kişinin şifa bulmak için akın ettiği kaplıcalar için tesis istiyor.

25.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:34 Güroymak halkı kaplıca için tesis istiyor
'in ilçesi halkı, Budaklı köyünde bulunan ve her yıl yüzlerce kişinin şifa bulmak için akın ettiği kaplıcalar için tesis istiyor.

Güroymak kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı Kaplıcaları, 3 termal su kaynağıyla yaz ve kış aylarında bölge il ve ilçelerden gelenlere şifa kaynağı oluyor. Çevresi taşlarla kapatılan kaplıcada kadın ve erkeklerin ayrı yerlerde zor koşullarda suya girerek şifa aradığını belirten vatandaşlar, yetkililerden kaplıca için tesis yapılmasını istedi.

"Soyunma yerleri yok, büyük sıkıntı çekiyoruz"

Kaplıcanın kırsal alanda olmasına rağmen çok sayıda kişinin geldiğini belirten Umutcan Acar, kadın ve erkeklerin soyunma yerleri olmadığı için büyük sıkıntı çektiklerini anlattı. Acar, "Buradaki kaplıcalar çok şifalı. Ancak, yıllardır buraya bir tesis yapılmıyor. Bölgedeki il ve ilçeler olmak üzere birçok köyden buraya insanlar şifa bulmak için geliyor. Yetkililerden tek isteğimiz, kaynağın daha derli toplu, daha temiz bir hale getirilmesi için bir tesis yapılmasıdır. Kaplıcada bir tesisimiz olmadığı için üzeri açık, etrafı taşlarla kaplı ve her an için üzerimize taşların düşeceği korkusuyla giriyoruz" dedi. - BİTLİS

Güroymak, Kaplıca, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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