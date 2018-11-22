Güroymak Kaymakamı Alibeyoğlu, Kütüphane İnşaatını İnceledi

Güroymak
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ilçede yapımına başlanan kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu. Kaymakamlık
tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kabul ettiği proje kapsamında yapılması planlanan kütüphanenin temeli atıldı. Şirinevler
Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Kaymakam Alibeyoğlu, ilçeye modern bir kütüphane kazandıracaklarını söyledi.
Alibeyoğlu, bölgede okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlayacak kütüphanenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Kaymakamlık,Güroymak
22 Kasım 2018 Perşembe 15:01