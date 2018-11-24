Güroymak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:03



24 Kasım 2018 Cumartesi 18:03

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtına ilçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak tarafından Milli Eğitim'in çelenginin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kutlama programına Güroymak YİBO konferans Salonunda devam edildi. 24 Kasım Öğretmenler günü programında günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Daha sonra şiirler, şarkılar okundu ve resim sergisi gezildi. Stajyer öğretmenler için yemin töreni yapıldı. 24 Kasım öğretmenler günü adına düzenlenen spor, şiir, resim ve makale dalındaki yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından verildi.Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Cumhuriyet savcısı Mahmut Altınay, Hakim İbrahim Mısırcı, jandarma Bölük komutanı Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan, İlçe Emniyet Amiri, Erbil Başar, ilçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, Kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı. - BİTLİS