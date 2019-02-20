Güroymak'ta 400 Öğrenciye Ajanda Hediye Edildi

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Güroymak ilçesinde hayırsever vatandaş tarafından gönderilen ajandalar 400 öğrenciye dağıtıldı.Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan hayırsever Zeynep Betül Diren'in girişimiyle VakıfBank Genel Müdürlüğünden temin edilen 400 ajanda kaymakamlığa gönderildi.Teslim alınan ajandalar, Güroymak Anadolu ve Güroymak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Anadolu liselerinde üniversiteye hazırlanan son sınıf öğrencilerine dağıtıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, hayırsever vatandaşa ve VakıfBank Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.