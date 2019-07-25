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Güroymak'ta arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

25.07.2019 00:00 Güroymak'ta arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Güroymak'ın Günkırı beldesinde arazi meselesi yüzünden iki aile arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Maşallah T. ile Allahverdi Y. hayatını kaybederken, Nihat E., Nuriye S. ve Mezher S. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları çevredeki hastanelere götürürken, güvenlik güçleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
(İHA)

Güroymak, Günkırı, Bitlis, kavga, Güncel

Kaynak: İHA

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