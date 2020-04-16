Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Güroymak'ta bir belde karantinaya alındı

Güroymak'ta bir belde karantinaya alındı Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesi korona virüsü salgını nedeniyle karantinaya alındı.

16.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:56
Güroymak 'ta bir belde karantinaya alındı
BİTLİS - Bitlis 'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesi korona virüsü salgını nedeniyle karantinaya alındı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de ölümlere neden olan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Daha önce Gölbaşı beldesinin Köşk Mahallesi 106. Sokak'taki bir evde yaşayanlarda korona virüs tespit edilerek alınan karantina kararı, bugün tüm beldede uygulandı.
Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Mehmet Avunç sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Değerli halkım, korona virüsü salgını nedeniyle beldemiz karantina altına alınmıştır. Bu süreçte bütün halkımızın duyarlı olmasını ve karantina uygulamasının kaldırılmasına kadar evlerinizde kalmanızı istirham ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi. Güroymak’ta bir belde karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güroymak, Türkiye, Bitlis, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague’de sezon iptal edilebilir Haberler
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague'de sezon iptal edilebilir
Haberler ›› Yerel ››Güroymak'ta bir belde karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

18:14: İngiltere, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak - Haberler 18:08: Antalya'da 300 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler 18:06: Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı - Haberler 17:50: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 861 ölüm - Haberler 17:48: Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı - Haberler 17:40: İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti - Haberler 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti