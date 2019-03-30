Güroymak'ta Bölgeler Arası Atletizm Yarışması Düzenlendi

Kaynak: İHA

Atletizm Federasyonu Başkanlığının faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi Yarı Final 1. Grup bölgeler arası atletizm yarışmaları Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapıldı.Güroymak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ilçede düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi Yarı Final 1. Grup bölgeler arası Atletizm yarışmaları ödül törenine katıldı. Güroymak'ta düzenlenen 1. Grup Bölgeler Arası Atletizm Yarışması'na Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Muş ve Siirt illerinden toplam 128 sporcunun katılımıyla yapıldı. Yıldızlar kategorisinde, kızlar 1000 metre, erkekler 2000 metre koşusu yapıldı. Musabaka sonunda Van birinci, Bitlis ikinci ve Muş üçüncü oldu. Bu müsabakalarda takım olarak ilk 2 dereceyi alan sporcular 28 Nisan 2019 tarihinde Sakarya ilinde yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacaklardır. Türkiye şampiyonasında her kategoride ferdi olarak ilk 5'e girenler Atletizm Milli Takımının alt yapısını oluşturacaklar.Yarışma sonrası düzenlenen ödül programında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, dereceye giren sporcuları başarılarından dolayı kutladı. Sporun toplumsal alanda başta sağlıklı kalma olmak üzere; eğlence, mutluluk, deşarj olma, stres atma gibi çeşitli işlevleri üstlendiğini söyleyen Alibeyoğlu, "Başarılarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Sizleri yetiştiren öğretmenlerinizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu organizasyonu düzenleyen İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.Bitlis Gençlik İl Spor Müdürü Savaş Buldan tarafından ilçede yapmış olduğu çalışma ve spora vermiş olduğu destekten dolayı Atletizm Federasyonu Başkanlığınca gönderilen teşekkür plaketini Alibeyoğlu'na takdim etti.Ödül töreni programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Buldan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aşur Doğan, Güroymak İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, daire amirleri, öğretmen ve sporcular katıldı. - BİTLİS