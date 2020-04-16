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Güroymak'ta "esnaftan kira almayın" çağrısı

Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şerif İlbeyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mülk sahiplerinin esnaftan kira almaması veya ertelemesi için çağrıda bulundu.

16.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:30
Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şerif İlbeyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mülk sahiplerinin esnaftan kira almaması veya ertelemesi için çağrıda bulundu.
Başkan İlbeyi, yaptığı açıklamada, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, bu süreci en az zararla atlatabilmek için toplumun her kesiminin birbirine destek olması gerektiğini ifade etti.
Esnafın kiralar konusunda sıkıntı yaşadıklarını kendilerine ilettiğini belirten İlbeyi, şöyle konuştu:
"Esnafımızın sıkıntısını mülk sahiplerine ilettik. Çok şükür 3 mülk sahibi bize ulaşarak 3 ay kira almama kararını iletti. Temennimiz başka mülk sahiplerinin de kendi kiracılarına bu destekleri sağlamalarıdır. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Herkes üzerine düşeni hassasiyetle yerine getirdiğinde sosyal ve ekonomik olumsuzlukları minimum seviyeye çekebiliriz. Mülk sahibi ve kiracı ilişkisinin zedelenmemesi için çağrıda bulunuyoruz. Kira bedellerinde indirim, erteleme ve bir süre kira almamaları mülk sahiplerinden ricamızdır." Güroymak’ta ’esnaftan kira almayın’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Güroymak, Güncel
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