Güroymak'ta fidan dikim etkinliği

Bitlis
'in Güroymak
ilçesinde 2 bin 500 çınar fidanı dikildi.
İlçenin Şirintepe
Mahallesi'nde bulunan 350 dönümlük alanda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar, çocuklara ağaçların bakımı ve sürdürülebilirliğini aşılamak gerektiğini belirtti.
Fidan dikiminin doğayı korumaya yetmediğini ifade eden Sancaktutar, vatandaşların yeşil alanlara sahip çıkmasını istedi.
Konuşmaların ardından Kaymakam Sancaktutar, öğrencilerle beraber 2 bin 500 çınar fidanını toprakla buluşturdu.