Haberler » Güncel » Güroymak'ta fidan dikim etkinliği - Haber

Güroymak'ta fidan dikim etkinliği

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 2 bin 500 çınar fidanı dikildi.

29.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:48Güroymak'ta fidan dikim etkinliği
'in ilçesinde 2 bin 500 çınar fidanı dikildi.
İlçenin Mahallesi'nde bulunan 350 dönümlük alanda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar, çocuklara ağaçların bakımı ve sürdürülebilirliğini aşılamak gerektiğini belirtti.
Fidan dikiminin doğayı korumaya yetmediğini ifade eden Sancaktutar, vatandaşların yeşil alanlara sahip çıkmasını istedi.
Konuşmaların ardından Kaymakam Sancaktutar, öğrencilerle beraber 2 bin 500 çınar fidanını toprakla buluşturdu.

Muhammet Furkan, Şirintepe, Güroymak, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:02 Bosna Hersek ile Karadağ, Arnavutluk için seferber oldu
17:02 Şehit Bünyamin Çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-4
17:02 Selden zarar gören Akçakoca'ya yapılan yardım
17:02 Erdoğan: (Macron'a tepki) Son açıklamaları hastalıklı anlayışın yansımasıdır
17:02 Cumalıkızık'ta Çin üretimi ürünlerin satılması istenmiyor
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:38 Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam, feci şekilde can verdi
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
29.11.2019 17:03:56