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Güroymak'ta gönüllü gençler sağlık çalışanları için maske üretiyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Gençlik Merkezindeki gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanları için yüz koruyucu maske üretimi yapılıyor.

15.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:06
Güroymak'ta gönüllü gençler sağlık çalışanları için maske üretiyor
Bitlis 'in Güroymak ilçesinde Gençlik Merkezindeki gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanları için yüz koruyucu maske üretimi yapılıyor.
Merkezi ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Furkan Sancaktutar, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Şuana kadar 2 bin maskenin tamamladığını belirten Sancaktutar, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Öte yandan belediye ekipleri, salgınla mücadele kapsamında kentteki umuma açık alanlarda dezenfekte çalışması yürüttü.
Çalışmalar kapsamında kamu binaları, otobüs durakları, PTT ve banka şubeleri ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muhammet Furkan, Güroymak, Bitlis, Güncel
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