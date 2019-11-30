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Güroymak'ta imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik söyleşi

Güroymak ilçesinde imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik söyleşi programı düzenlendi.

30.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:24Güroymak'ta imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik söyleşi
ilçesinde imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik söyleşi programı düzenlendi.
Barajyolu Mahallesi'ndeki Güroymak Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen programa, Bitlis Eren Üniversitesinden (BEÜ) öğretim görevlileri de konuk olarak katıldı.
BEÜ Öğretim Görevlisi Ethem Babrak, burada yaptığı konuşmada, başarmanın emek ve gayret gerektirdiğini söyledi.
Öğrencilere sosyal medyanın olumsuz etkilerinden bahseden Babrak, çeşitli görseller eşliğinde Müslümanların medyada karalandığını, öğrencilerin uyanık olması gerektiğini ve medyada sunulan her habere inanılmaması gerektiğini söyledi.
Çeşitli medya organlarında sunulan haberlerin kaynağının ve doğruluğunu kesinlikle araştırılması gerektiğini belirten Babrak, gençlerin kendilerini geliştirmesi adına kitap okumasını istedi.
Öğretim görevlileri Sercan Aksoy ve Ömer Şengül de "başarı" konusunda çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Selahaddin Eyyubi, Güroymak, Güncel

Kaynak: AA

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