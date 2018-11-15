Güroymak'ta Kaybolan 17 Yaşındaki Çocuk Bulundu

15 Kasım 2018 Perşembe 15:24



15 Kasım 2018 Perşembe 15:24

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaklaşık bir ay önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki F.E. bulundu.Güroymak'ta yaşayan F.E. (17) isimli çocuk, 13 Ekim tarihinde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Baba B.E. emniyete ihbarda bulunurken, F.E.'nin bulunması için Güroymak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği de çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda emniyet ekipleri, F.E.'yi ilçenin Şenova Mahallesi'ndeki bir durakta otururken bularak ailesine teslim etti. - BİTLİS