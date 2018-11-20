Güroymak'ta Kekeme Öğrencilere Eğitim Verilecek

20 Kasım 2018 Salı 12:07



20 Kasım 2018 Salı 12:07

Güroymak ilçesinde kekeme ve konuşma güçlülüğü çeken 178 öğrenci için eğitim programı düzenlenecek.Kaymakamlık ve Belediye tarafından yapılan girişim sonucu, kekeme ve konuşma güçlüğü çeken 178 öğrencinin sorununun giderilmesi için İstanbul'dan uzman bir ekip ile protokol imzalandı.Protokol kapsamında ilçe merkezi, belde ve köylerdeki öğrencilerin de dahil edileceği 3 aylık bir eğitim programı gerçekleştirilecek.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, 3 aylık eğitimin maliyetinin yaklaşık 120 bin lira olacağını belirterek, "Bu maliyetin bedeli Güroymak Kaymakamlığı ile Güroymak Belediyesi tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda kekeme ve konuşma güçlüğü çeken öğrencilerin bu sorunları büyük ölçüde çözülmüş olacak." dedi.27 Kasım'da başlayacak eğitim 3 ay sürecek.