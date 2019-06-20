Güroymak'ta kısa film gösterimi

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmen olan Emrah Güntaç tarafından çekilen "Havin" adlı kısa filmin gösterimi yapıldı.



Güroymak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) konferans salonunda gösterimi yapılan kısa filmi izlemek isteyenlere bilet ücreti yerine kitap alındı. Kısa film hakkında bilgi veren Emrah Güntaç, geçen yıl madde bağımlılığına dikkat çekmek için 'Çığlık' isimli bir kısa film çektiklerini belirterek, "Filmle uluslararası festivallerde finalist olduk. Bu yıl ise dezavantajlı bireylerin hayatlarına dikkat çekmek için 'Havin' adlı kısa bir filmi 10 kişilik ekiple ilçemize bağlı Kaleli köyünde ve Kaleli İlkokulunda çektik. Filmimizde küçük ve engelli bir kızın normal hayattaki psikolojisini dile getirmeye çalıştık. Dezavantajlı bir bireyi mutlu etmenin, gönül dünyasına girmesinin çok küçük bir davranışla da olabileceğini göstermeye çalıştık. Filmimizi ödüller için 3 yıl boyunca ulusal ve uluslararası yarışmalara göndereceğiz. Filmin ilk gösterimini bugün burada görücüye çıkarttık. Filmi izlemek isteyenler girişlerde biletler yerine kitap almayı kabul ettik. Topladığımız kitaplar ise kütüphanesi olmayan okullara dağıtılacaktır" dedi.



Filmin görüntü yönetmenliğini yapan Murat Haksever ise, "Filmin çekiminde desteklerini esirgemeyen Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu'na ve Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Güroymak Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Programa Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, cumhuriyet savcıları Mahmut Altınay ve Abdullah Cura, hakimler İbrahim Mısırcı ve Hasan Tamer Berber, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, kamu kurumlarının müdürleri, öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA