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Güroymak'ta korona virüs salgını tedbirleri

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesiyle Muş il sınırları arasında İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından araç kontrol noktası oluşturuldu.

29.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:02
Güroymak'ta korona virüs salgını tedbirleri
BİTLİS (İHA) – Bitlis 'in Güroymak ilçesiyle Muş il sınırları arasında İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından araç kontrol noktası oluşturuldu.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolculuğunu kısıtlayan genelgenin yayınlanmasının ardından, seyahat izin belgesi olmadan seyahat eden yolcuların tespiti amacıyla Bitlis'in Güroymak ilçesi ile Muş il sınırı girişinde araç kontrol noktası oluşturuldu. Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Furkan Sancaktutar, 24 saat boyunca emniyet, jandarma ve sağlık personellerinin hazır bulunacağı kontrol noktasında incelemelerde bulundu. Maskesini takarak kontrol noktasına giren araçların şoför ve yolcularını salgına karşı uyaran Kaymakam Sancaktutar, salgının çok kolay bulaşabildiğini, bu sebeple kendileri ve sevdikleri için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiyesinde bulundu.

Kontrol noktasında görev alan jandarma ve polis memurlarıyla da bir süre görüşen Sancaktutar, denetimler sırasında salgına karşı tedbirli davranmaları yönünde görevli memurları uyararak görevlerinde başarılar diledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Güroymak, Bitlis, Muş, Güncel

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