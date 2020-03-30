Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Güroymak'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen şehirler arası otobüs seferlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

30.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:00
Güroymak'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor
Bitlis 'in Güroymak ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen şehirler arası otobüs seferlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Furkan Sancaktutar ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'in de katıldığı denetimlerde, İçişleri Bakanlığının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında otobüslerde yüzde 50 yolcu kuralı, 65 yaş ve üzeri yolcu olup olmadığı ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edildi.
Sağlık personellerinin de araçlarda bulunanların ateşini ölçtüğü denetimlerde, yüzde 50 yolcu kuralına uymayan 3 otobüs sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Güroymak, Bitlis, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Güroymak'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 14’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 14'e yükseldi
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor Haberler
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor
2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek

Son Dakika Güncel Haberleri

12:38: Kastamonu'da 65 yaş üstündeki vatandaşların erzaklarını belediye başkanı teslim etti - Haber 12:38: İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak... - Haber 12:37: Nefes borusuna yoğurt kaçan minik Ela, kurtarılamadı - Haber 12:36: İzmir'de taksiciler tek-çift uygulamasından memnun - Haber 12:36: Kırıkkale'de virüse karşı "dezenfeksiyon tüneli" - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:10: Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor - Haber