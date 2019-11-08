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Güroymak'ta lösemili çocuklar için farkındalık yürüyüşü

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

08.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:21
'in ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Fatih Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, Fatih Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, maske takarak Kent Meydanına kadar yürüdü.
Vatandaşlara hastalık konusunda bilgilendirici broşürler dağıtan öğrencilere çevredekiler de destek verdi.
Sancaktutar, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada gösterdikleri duyarlılıktan dolayı öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.
Öğrencilerin etkinlikleriyle ses getirdiğini vurgulayan Sancaktutar, "Güzel bir yürüyüş oldu. İlçemizde, insanlarımıza karşı bir farkındalık oluşturdunuz. Hepinizi tebrik ediyorum." dedi.
Güroymak'ta lösemili çocuklar için farkındalık yürüyüşü

Muhammet Furkan, Güroymak, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA


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