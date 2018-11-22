Güroymak'ta Mevlid-i Nebi Programı

Bitlis
'in Güroymak
ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında program düzenlendi.
Güroymak Selahaddin Rahime Dur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin düzenlediği programda, öğrenciler gösteriler sahneledi, şiir ve ilahiler okundu.
Programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Peygamberin ahlakı, tavsiyesi ve sünnetlerinin, insanların hem bu dünya hem de ahiret saadetinin pusulası olarak doğru yönü bulmalarını sağladığını söyledi.
Hz. Muhammed'in insanların en merhametlisi, en güzel huylusu olduğunu belirten Alibeyoğlu, şöyle konuştu:
"Sıkıntılara karşı sabretmeyi, kanaatkar olmayı, insanları yaradandan ötürü sevmeyi, haksızlıklar karşısında susmamayı ve daha nice güzel ahlakı çevresine tavsiye ederdi. Acaba bugünkü Müslümanlar olarak Efendimizin yolunda gidiyor muyuz? Gerçek bir Müslüman onun yolunda gidendir. Yüce Rabb'imiz, bizlere 'Seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik' ayetinin ışığı doğrultusunda hareket etmeyi, Peygamberimizin örnek ahlakı ile ahlaklanmayı ve bu misyonla birlik, beraberlik içinde, kardeşlik ortamında yaşamayı nasip etsin."
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Bitlis,Güroymak
22 Kasım 2018 Perşembe 14:43