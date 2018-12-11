Güroymak'ta Öğrenciler Çevre Temizliği Yaptı

Güroymak
ilçesi Atatürk
Ortaokulu öğrencileri tarafından temiz çevre bilincine dikkat çekmek için temizlik çalışması yapıldı.
Okulun çevre kulübüne üye öğrenciler, okula yakın caddelerde temizlik çalışması yaptı, evlere broşür dağıttı.
Okul müdürü Servet Özkan
, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
Özkan, "Eğitim sadece okulda görülen bir eğitimden ibaret değil. Bizim de insanları bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Atıkların başta insan olmak üzere tüm canlıların sağlığına olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya çalışmak ve bu konuda dikkatlerini çekmek, bilinçlendirmek, temiz çevre için destek vermek istedik. Çocuklar bu kampanyayı çok sevdiler. Temizlik yaptılar, insanların da dikkatlerini çektiler. Umarım kampanyamız amacına ulaşmıştır."
Servet Özkan,Güroymak
11 Aralık 2018 Salı 12:44