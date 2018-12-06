Güroymak'ta Öğretmen ve Öğrenciler Çöp Topladı

Güroymak
ilçesinde öğretmen ve öğrenciler farkındalık oluşturmak için ilçenin Kümbet
Mahallesi'nde çöp topladı.
Güroymak 100. Yıl Ortaokulunda okuyan 276 öğrenci ve okulda eğitim veren 18 öğretmen, Kümbet Mahallesi'nde sokak sokak dolaşarak çöp topladı.
Okulun resim öğretmeni Gülşah Aydın
, yaptığı açıklamada, çevre kirliliğine duyarlılık oluşturmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Okul olarak mahallemizde temizliğe çıktık, umuyoruz ki bu etkinliğimiz her yerde devamı gelir. Çevre kirliliğini önlemek adına bir katkımız olursa bu bizi çok mutlu edecektir. Çocuklarımızın bilinçlenmesi herkesin bilinçlenmesi demek."
Mahalle sakinlerinden Mehmet Sani Anık ise çocukların davranışının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Onlar bizim geleceğimiz onların bu duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederim." dedi.
Temizlik çalışmasının ardından öğretmen ve öğrenciler, topladığı çöpleri şehir çöplüğüne götürülmesi için belediyeye ait çöp aracına yükledi.
Kümbet,Güroymak
06 Aralık 2018 Perşembe 18:56