Güroymak'ta "Otobüslerin yol ve trafik güvenliğinin sağlanması" toplantısı

Güroymak
ilçesinde "Otobüslerin yol ve trafik güvenliğinin sağlanması" konusunda toplantı düzenlendi.
Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanan sorunların çözümü ele alındı.
Toplantıya İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Resul Murat Kılıçaslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve otobüs firma temsilcileri katıldı.