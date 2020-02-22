Haberler » Güncel » Güroymak'ta 'Otobüslerin yol ve trafik güvenliğinin sağlanması' toplantısı - Haber

Güroymak'ta "Otobüslerin yol ve trafik güvenliğinin sağlanması" toplantısı

Güroymak ilçesinde "Otobüslerin yol ve trafik güvenliğinin sağlanması" konusunda toplantı düzenlendi.

22.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:30Güroymak'ta
ilçesinde "Otobüslerin yol ve trafik güvenliğinin sağlanması" konusunda toplantı düzenlendi.
Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanan sorunların çözümü ele alındı.
Toplantıya İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Resul Murat Kılıçaslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve otobüs firma temsilcileri katıldı.

Muhammet Furkan, Güroymak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 17:25:23