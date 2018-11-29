Güroymak'ta Peyzaj Çalışması

Güroymak Belediyesi tarafından yürütülen peyzaj çalışmaları sürüyor.
İlçe merkezindeki Selahattin Eyyubi Meydanı'nda sürdürülen çalışmalarla refüj taşları yenilendi, çiçekler ekilip, fidanlar dikildi.
Yeni aydınlatma direklerinin yerleştirilmesiyle oluşan görsel güzellik ilçeye modern bir görüntü kazandırdı.
Park ve Bahçeler Müdürü Nadir Ernarici, yaptığı açıklamada, ilçenin farklı noktalarında halen çalışmaların sürdüğünü belirterek, çalışmalarda yeşillendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.
29 Kasım 2018 Perşembe 14:58