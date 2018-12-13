Güroymak'ta Su Baskını

13 Aralık 2018 Perşembe 12:12



13 Aralık 2018 Perşembe 12:12

Bitlis'in Güroymak ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.İki gün aralıksız yağan yağmur nedeniyle ilçeye bağlı Girne, Şenova, Yeşilova, Barış, Şirintepe ve Kümbet mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Bazı ev ve eklentilerini su basarken, belediye ekipleri de çalışma başlattı. Yağışların kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen mahalle sakinleri, "Mağdur durumdayız. Bütün eşyalarımız kullanılamaz halde. Bir metreye kadar yağmur suyu ile evin içinde kalmış durumdayız. Bu mahalle, afet mahallesi diye biliniyor. Her dönemde 'bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız' denildi, fakat her yıl biz bu mağduriyeti yaşıyoruz" dediler.Şenova Mahallesi sakinleri ise, mahallede yapılan uygunsuz köprü nedeniyle yağan yağmur sularından nasiplerini aldıklarını belirterek, "Daha önce burada köprü yoktu. Yağmur suları burada birikmeyip dereye akıyordu. Şimdi köprünün çok yüksek olması nedeniyle burada gölet oluşuyor. Bu biriken sular, evlerimize kadar giriyor. Yetkililerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.Şiddetli yağış nedeniyle mahallelerde bulunan su kanallarının taşması sonucu bazı yollarda iş makineleri ile ek su kanalları oluşturuldu.Güroymak Belediyesi çalışmalarını sürdürürken, zarar tespiti yapılacağı belirtildi. - BİTLİS