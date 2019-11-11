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Güroymak'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

11.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:52Güroymak'ta
'in ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
İlçeye bağlı Yamaç Köyü Şehit Er Ethem Öztürk Ortaokulunda açılan fuarda öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde hazırladığı projeler yer aldı.
Açılışa katılan Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar, fuarı gezerek projeleri inceledi.
Fuarda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Sancaktutar sınıfları dolaştıktan sonra okulun idareci ve öğretmenleri ile bir araya geldi.
Açılışa İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler de katıldı.

Güroymak, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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