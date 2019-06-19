19.06.2019 16:58
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Güroymak'ta yıl sonu sergisi

Güroymak

Güroymak ilçesinde Aile Destek Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Güroymak ilçesinde Aile Destek Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Şelale Park'taki serginin açılışına Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu ve eşi Aile Destek Merkezi sorumlusu Nagihan Alibeyoğlu, hakim Hasan Tamer Berber, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.
Kadınların üretime katkı sunmalarından memnuniyet duyduklarını belirten Alibeyoğlu, "Kadınlar her yerde bir emekle anılır. Çünkü hayatımızın her alanında onların emeği vardır. Burada görülen eserler de verilen emeğin en güzel kanıtıdır. Çok güzel işlere imza atmışlar. İmkan verildiğinde kadınlarımızın ne kadar güzel işler ortaya çıkaracaklarını buradaki sergide görmüş olduk." dedi.
Yıl içerisinde 150 farklı branşta kurs açtıklarını ifade eden ADEM sorumlusu Nagihan Alibeyoğlu ise" Yıl sonunda kursiyerlerin yapmış olduğu el işi ürünlerimizi burada sergiliyoruz. Evde sıkılan genç kızlarımız ve anneler burayı sosyal bir etkinlik olarak görüyor. Buraya gelen bayanlara sosyal ve kişisel becerilerinin yanında eğitim hizmeti vererek topluma kazandırmaya çalışıyoruz. " diye konuştu.
Katılımcılar, daha sonra sergiyi gezerek ürünleri inceledi.
Kaynak: AA
Güroymak, Güncel

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