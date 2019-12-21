Haberler » Güncel » Güroymak'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi - Haber

Güroymak'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

21.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:31 Güroymak'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
'in ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis trafik akışını aksattı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Bitlis-Güroymak ve Güroymak- transit kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sisle beraber soğuk havanın da etkili olduğu ilçede vatandaşlar yürümekte zorlandı. Birçok tır şoförü, ilçedeki dinlenme tesislerinde sisin etkisini kaybetmesini bekledi. Trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Vatandaşlardan Faruk Gültekinoğlu, "Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor. Evden iş yerine gelmekte büyük zorluk yaşıyoruz. Kış aylarında ilçemiz durumu hep böyle trafikte ilerleyen sürücüler beni görmez diye yavaş ve dikkatli yürümeye çalışıyorum" dedi. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:12   Bilecik'te sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluştu - Haber
13:12   Kırklareli'nden kısa kısa - Haber
13:12   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti... - Haber
13:12   Nil Nehri'ndeki Hedasi Barajı'nın su rejimi ve enerji takvimi masaya yatırıldı - Haber
13:12   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini... - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
09:35   Rüyasında öldüğünü gören genç mermer ustası, kendi mezarını yaptı - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
21.12.2019 13:14:11