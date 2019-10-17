Haberler » Güncel » Güroymak'ta yol uygulaması

Güroymak'ta yol uygulaması

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yol uygulaması yapıldı.

17.10.2019 11:24Güroymak'ta yol uygulaması
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yol uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 170 personelin katıldığı yol uygulamasında araçlar didik didik arandı. 7 ayrı noktada yapılan uygulamada, tüm şoför ve yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde sorguları yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplamda bin 8 şahsın sorgulandığı belirtilerek, "195 araç sorgusu yapılıp, 2 bakaya şahsa gerekli tutanak tanzim edilmiş. 6 araca toplam 3 bin 980 TL idari para cezası uygulandı. 55 adet umuma açık iş yeri denetlenmiş olup, 765 şahıs sorgulanmış, ayrıca 7 bakaya şahsa gerekli tutanak tanzim edilmiştir" denildi. - BİTLİS

Jandarma, Güroymak, Bitlis, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:53 Suriyeli aile, ülkelerine dönmeyi bekliyor
11:53 Dilovası İMES'in hedefi savunma sanayi
11:53 Polislerden kütüphaneye kitap desteği
11:52 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "DEAŞ ile mücadele eden biz, DEAŞ'ı serbest bırakan Amerika'nın...
11:52 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal soruları yanıtladı: (1)
11:52 PKK'lı terörist, Konkurs füzesiyle birlikte ölü ele geçirildi
11:51 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
17.10.2019 11:54:10