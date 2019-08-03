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Güroymaklı kadınlardan genç kızlara çeyiz desteği

Bitlis'in Güroymak Aile Destek Merkezi (ADEM) ilçedeki kadınlara destek olmaya devam ediyor.

03.08.2019 12:33 Güroymaklı kadınlardan genç kızlara çeyiz desteği
Bitlis'in Güroymak Aile Destek Merkezi (ADEM) ilçedeki kadınlara destek olmaya devam ediyor.

Güroymak ADEM'de kursiyerlerin ürettiği çeyiz ürünleri usta öğreticiler tarafından genç kızlara hediye edildi. Yapılan yardımdan bahseden ADEM Müdür Yardımcısı Nagihan Alibeyoğlu, Aile Destek Merkezinin kadınlara hayatın her alanında destek verme misyonuyla yola çıktıklarını belirterek, "Kursiyerlerimizin merkezimizde ürettikleri çeyiz ürünlerini genç kızlarımıza hediye ederek çeyizlerine destek olmak istedik" dedi.

Birbirinden güzel çeyiz ürünlerini alan genç kızlar ise kendilerine verdikleri destekten dolayı ADEM'den sorumlu Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Nagihan Alibeyoğlu'na, ADEM Koordinatörü Serap Kurban'a, ADEM usta öğreticileri ve kursiyerlerine teşekkürlerini ve duydukları memnuniyeti ilettiler. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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