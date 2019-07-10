10.07.2019 13:27
Haberler» Yaşam» Haber

Gürpark Millet Bahçesine yoğun ilgi

Gürpark Millet Bahçesine yoğun ilgi

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından ilçe girişinde atıl durumdaki 115 dönümlük alanda inşa edilen Gürpark Millet Bahçesi, her kesimden yoğun ilgi görüyor.

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından ilçe girişinde atıl durumdaki 115 dönümlük alanda inşa edilen Gürpark Millet Bahçesi, her kesimden yoğun ilgi görüyor.

Yaz tatili ile birlikte çocuklara karne hediyesi olarak yeni oyun gruplarının eklendiği Millet Bahçesine gelenler, gün boyu içerisinde macera parkı, paintball, uzay gözlemevi, at çiftliği, futbol, basketbol, voleybol alanları, dev çocuk oyun grupları, kay kay alanı, bisiklet yolu, kır kahvesi ve park alanlarında keyifli vakit geçiriyor. Van'a 15 dakikalık mesafede bulunan parka gelenler, Norduz Sofrasının hizmete girmesiyle birlikte bölgenin yöresel yemeklerini keşfetme imkanı da buluyor.

Gürpark Millet Bahçesine gelenler için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ve bu kapsamda önemli bir ekibin hizmet verdiğini belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "İlçeden, il merkezinden ciddi sayıda ailelerimiz geliyor. Özellikle hafta sonu yoğun bir ilgi var. Onlarca aktiviteye ek olarak çocuklarımız için yeni oyun grupları ekledik. Onlar eğlenirken ailelerinin keyifli vakit geçirmesi bizleri memnun ediyor" diye konuştu. - VAN
Kaynak: İHA
Gürpınar Belediyesi, Millet Bahçeleri, Gürpınar, Van, Yaşam

Son Dakika Haberleri
14:38   Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar
14:37   Piazza'da "serinleten" indirim
14:36   Yaşlı kadın, 'vefa' ile mutlu oldu
14:27   Minik Emircan'ın 'işitme cihazı' mutluluğu
13:56   Köpeği ölen ünlü şarkıcı mavi turu yarıda kesti
13:27   Gürpark Millet Bahçesine yoğun ilgi
13:26   Vali Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı'yı kabul etti